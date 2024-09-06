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Okul Kırtasiye Masrafları Velilerin Bütçesini Zorluyor

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2024-2025 eğitim öğretim yılına yaklaşırken, veliler kırtasiye alışverişine başladı. Ortalama masrafların 2 ila 3 bin lira arasında değiştiği belirtiliyor. Veliler, enflasyondan etkilendiklerini ifade ederek, kaliteli ürünleri tercih etmenin önemine vurgu yapıyor. Kırtasiyeciler ise fiyatların yüksekliğine rağmen, velilerin bütçesine uygun seçenekler sunduklarını belirtiyor.

KEMAL ONUR ATALAY

(AKSARAY) - Okulların açılmasına sayılı günler kala veliler, kırtasiye alışverişine başladı. Ortalama 2 ila 3 bin lira arasında tutan kırtasiye masraflarını ödemekte zorlanan veliler, okul ihtiyaçlarını almak zorunda olduklarını ancak fiyatların bütçelerini zorladığını söyledi. İki çocuğu için alışveriş Mevlüt Sapmaz, "İhtiyaç listesine göre alıyoruz. Enflasyondan etkilendiğini düşünüyoruz, alacağız mecburen" dedi.

2024-2025 eğitim öğretim yılı, 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. 20 milyondan fazla öğrenci ders başı yapmak için gün sayıyor. Yeni eğitim öğretim yılına sayılı günler kalırken öğrenciler ve velileri de kırtasiye alışverişine başladı.

"Markalı ürünlerimizin çok yüksek fiyatları var"

Resul Aslan 36 senedir kırtasiyecilik yaptığını belirterek şunları söyledi:

"Ana sınıfından başlayalım. Ana sınıfının normal bir köy okulları için ortalama alışverişleri 1400- 1500 TL civarında tutuyor. Merkez okuldakiler 3- 3 bin 500 TL arasında tutuyor. 1, 2, 3 ve 4. sınıf ortalama fiyatları 1400- 2000 TL arası değişiyor. 5, 6, 7, 8. sınıflar 2 bin 500- 3 bin TL arası değişiyor. Liselerde o kadar fazla bir alışveriş olmuyor. Bir çanta, iki defterle şu anda idare ediyor öğrencilerimiz. Geçen yılki ürünlerimiz daha uygundu. Bu sene biraz pahalı ama pahalı olmasının nedeni de mesela çantalar 300 TL, imitasyon çantalar var 200- 250 TL. Orijinal çantalarımız var kaliteli onlar da 750- 800 TL civarında değişiyor. Kuru boya, pastel boya mevcut. Bazı markalar var mesela 20 çeşit boyası var, en uygunu 30 TL, 300 TL'ye kadar çıkıyor. Sulu boya, kuru boya, keçeli boya da sulu da aynı. Markalı ürünlerimizin çok yüksek fiyatları var. Veliler genellikle bir daha almayalım diye devamlı kaliteli ürünlerden alıyorlar.

"Veliler sahte ürün almamaya dikkat etsin"

Velilere çağrı yapan Aslan, "Büyük mağazalar diyor ki 40 sayfa defter 4 TL. Müşteri geliyor bizim buraya, '40 sayfa defter ne kadar' diyor, biz de '6 TL' diyoruz. 'Şu mağazada bunlar çok uygun' diyorlar. Velilere özellikle söylüyorum siz 40 sayfa defter kullanmıyorsunuz sadece 40 sayfa defteri beyninizde yer ediyor. Bu mağazalarda bunlar çok uygun fiyatlı diyorlar. Şu anda en pahalı kırtasiye bu üç mağazadan daha uygun fiyatta. Bütün arkadaşlarımız kırtasiye ürünlerini uyguna veriyorlar ama bir algı olmuş. Sadece defteri baz almayalım. Şimdi kuru boya mesela orijinali 60 lira bunun, adam 25 liraya satıyor. Vatandaş diyor ki 'orada 25 TL niye sende 40 lira?' Veliler dikkat etsinler sahte ürün almasınlar" açıklamasını yaptı.

"Velilerin en çok düşündüğü şey bütçe"

21 senedir kırtasiyecilik yapan Haluk Karakılıç ise şu ifadelere yer verdi:

"Aksaray'ın bütün okullarını gezip, herkese hizmet etmeye çalışıyoruz. İşlerimiz çok güzel. Önceye göre daha iyiyiz. Tüketici, ürünleri kırtasiyelerden alması gerektiğini öğrendi. Hani bu bir milyonculara değil de 12 ay boyunca hizmet alacağı yeri artık belirledi. Büyük bir çoğunluğun uğrak yeri oldu artık, mahallenin bakkalı gibi diyelim kırtasiyeler de oturdu artık. Velilerin en çok düşündüğü şey bütçe. Biraz daha uygun hale getirdik biz, örnek veriyorum çantalarımız 400 TL'den başlar 1500-2000 TL'ye kadar çanta olur. Defterlerde genelde artık kaplama olayı bitti hazır kaplı geliyor. Velilerimiz mutlu oluyorlar. Onlar da ortalama onunla beraber bin 500 ile 3 bin arası değişecektir. Benim kendi tahminim ilkokul da ortaokul da aynı o civarda olacaktır. Liselerde biraz daha kırtasiye ürünü azalıp kaynak kitabına çok yön veriyorlar. Kültür kitaplarına ağırlık veriyorlar. Onların da 2 bin lirayla 3 bin arası değişeceğini düşünüyorum ben."

Öğrenci velilerinin doğru yerlerden alışveriş yapması gerektiğini söyleyen Karakılıç, "Ayıplı mallardan uzak dursunlar. Ürünün nerede üretildiğini, nerede satıldığını takip etsinler. 12 ay boyunca hizmet eden kişiye ürünü götürün hemen teslim alınır. Kartlarda taksit imkanlarımız var, yeri geldiği zaman yardımcı oluyoruz, ay sonunu bekliyoruz veli gelip parasını ödeyebilsin, çocuğu da mağdur olmasın diye" dedi.

"Enflasyondan etkilediğini düşünüyoruz"

İki öğrenci velisi Mevlüt Sapmaz ise, "Maliyetini hesaplamadık ama ihtiyaç listesine göre alıyoruz. Defter aldık, tarih atlası, kalem, oyun hamuru, dosya, elişi kağıdı... Bunların bir kısmı evde, ablasından kalanlar var, onları almıyoruz. Olanları da eksiklerimizi de buradan temin ediyoruz. Daha kasaya uğramadık ama tabii ki enflasyondan etkilendiğini düşünüyoruz. Alacağız mecburen, tabii ki kırtasiye ihtiyaçlarını erteleyemeyiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel

Alışveriş Yerel

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