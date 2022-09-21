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Kırşehir yerel haberleri: Kırşehir Belediyesi o müdürün fotoğraflarını kaldırdı

Yerel Haberler

Kırşehir yerel haberleri: Kırşehir Belediyesi o müdürün fotoğraflarını kaldırdı

Kırşehir haber: Kırşehir Belediyesi, "CHP'li belediyede 1 kişiye 3 müdürlük" başlıklı haber sonrası Ceyhan Yıldız'ın diğer iki birimdeki fotoğraflarını resmi internet sitesinden kaldırdı.

Kırşehir Belediyesi, "CHP'li belediyede 1 kişiye 3 müdürlük" başlıklı haber sonrası Ceyhan Yıldız'ın diğer iki birimdeki fotoğraflarını resmi internet sitesinden kaldırdı.

Memleket Partisi İl Başkanı Gülay Baltalık'ın düzenlediği basın toplantısında gündeme gelen iddialar sonrası Ceyhun Yıldız'ın vekil olarak görev yaptığı iki birimden fotoğrafları kaldırıldı. Belediye, resmi internet sitesinde, daha önce Bilgi İşlem Müdürlüğü Vekilliği ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Vekilliği görevlerini de yürüttüğünü belirttiği Ceyhan Yıldız'ın sadece Yazı İşleri Müdürlüğü kısmında fotoğrafına yer verdi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kırşehir Ceyhan Yerel Haberler

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