Kırşehir yerel haberleri: Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu Çalışmaları Yerinde İnceledi

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Süleyman Türkmani Caddesi'nde asbestli boruları değiştiren ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.

Kent halkının sağlıklı su kullanımı ve tüketimi için çalışmalara devam ettiklerini belirten Başkan Ekicioğlu, şunları söyledi:

"Belediye ekiplerimiz, ilimiz ana isale hattındaki tamamlanmamış olan astbestli boruların değişimini hızla gerçekleştiriyor. Bilindiği üzere su çok önemli bir yaşam kaynağıdır ve biz de Kırşehir halkının sağlıklı su kullanımı ve tüketimi için ne gerekiyorsa yapmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Çukurçayır Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi ve Kervansaray Mahallesi'nde yapılan çalışmalarımızın ardından Süleyman Türkmani Caddesi'ndeki asbestli boruların değişimini gerçekleştiriyoruz.

"SU HEPİMİZİN ORTAK DEĞERİDİR"

Biz Kırşehir Belediyesi olarak Kırşehir halkının sağlığının her şeyden önce geldiğini düşünüyoruz. Yıllardır Kırşehir halkını sağlıksız koşullara mahkum edenlere karşı, elimizden ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Ekiplerimiz ilimiz ana ishale hattındaki tamamlanmamış olan astbestli boruların değişimini yaparak hemşehrilerimizin daha sağlıklı su kullanımına sağlıyor. Yaşanan iklim değişiklikleri ve su kullanımındaki, tüketimindeki plansızlıkların meydana getirdiği olumsuzlukların giderilmesi için ise Kırşehir Belediyesi olarak çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Su kullanımında tüm hemşehrilerimizin duyarlı davranması gerekiyor. Su hepimizin ortak değeridir ve bu değerimize sahip çıkalım."