Kırşehir yerel haberi | Kırşehir Belediyesi'nden Engelli Araçlarına Ücretsiz Tamir ve Bakım Hizmeti

Kırşehir gelişmesine göre Kırşehir Belediyesi, kentte yaşayan engelli bireylerin arızalanan engelli araçlarının tamir ve bakımını ücretsiz olarak yapıyor.

Kırşehir Belediyesi, kentte yaşayan engelli bireylerin arızalanan engelli araçlarının tamir ve bakımını ücretsiz olarak yapıyor.

Kırşehir Belediyesi, engelleri kaldıracak hizmetleri hayata geçirmeye devam ediyor. Belediye bu kapsamda kentte yaşayan engelli bireylerin arızalanan engelli araçları için ücretsiz tamir ve bakım hizmeti veriyor.

Sahip oldukları sosyal belediyecilik anlayışının, yapılan çalışmaların sürdürülebilir olmasını da gerektirdiğini vurgulayan Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

"Biz göreve gelmeden önce ilimizde yaşayan tüm toplumsal kesimlerinin yaşam standartlarını ve kalitesini yükseltecek birçok projeyi hazırladık. Bunların başında da elbette, çocuklarımız, engelli hemşehrilerimiz, kadınlar, öğrenciler, emekliler vb. birçok kesim geliyor. Göreve geldikten sonra özellikle engelli hemşehrilerimizin faydalanabilmesi için Kervansaray Engelsiz Yaşam Merkezi'ni, geçtiğimiz ay da resmi açılışını yaptığımız Sabriye-Hasan Kılıç Engelsiz Yaşam Merkezi'ni, etrafındaki tüm donatılarıyla birlikte, hizmete sunduk.

Hatırlanacağı üzere 'Hayata Engel Yok Hizmet Aracı' ile de engelli hemşehrilerimize hizmet sunmaya başlamıştık. Elbette, Kırşehir ve Kırşehir'de yaşayan halkımız için ne yaparsak yapalım azdır ve hemşehrilerimiz tüm hizmetlerin en iyisini hak ediyor.

Biz, Kırşehir Belediyesi olarak fiziki mekanları yaratıp bir kenara çekilmeyi doğru bulmuyor ve Engelli Hemşehrilerimizle sürekli iletişim halinde bulunuyoruz. Bu kapsamda başlattığımız yeni bir uygulamayla, ekiplerimizle Engelli Hemşehrilerimizin arızalı araçlarının bakım ve onarımını da yaparak hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Arızası bulunan ve bakımı yapılması gereken engelli araçları 'Hayata Engel Yok Hizmet Aracımızla' hemşehrilerimizin evlerinden alıp, bakım ve onarımını yaptıktan sonra tekrar hemşehrilerimize teslim ediyoruz.

Sosyal Belediyecilik anlayışımızda bundan sonra da hemşehrilerimizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda hizmet vermeye devam edeceğiz."