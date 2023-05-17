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Kırşehir'in 'Ahi Babası' vefatının 5. yılında dualarla anıldı

Kırşehir'in 'Ahi Babası' vefatının 5. yılında dualarla anıldı

Yerel Haberler

Ahilik kültürüne ilişkin çalışmalarıyla tanınan ve 'Ahi Baba' mahlasıyla bilinen Mustafa Karagüllü, vefatının 5. yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Ahilik kültürüne ilişkin çalışmalarıyla tanınan ve 'Ahi Baba' mahlasıyla bilinen Mustafa Karagüllü, vefatının 5. yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Mustafa Karagüllü'nün Kümbetaltı Mezarlığında bulunan kabri başındaki programa Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, esnaf odası başkanları, ailesi ve sevenleri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar okunarak Karagüllü'nün mezarına karanfil bırakıldı. Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, "Ahi Baba şehrimizin ve esnaf teşkilatımızın en önemli değerlerinden biridir. Kırşehir için bir ekoldür. 35 yıl yanında başkan vekilliği yaptım. Birlik ve beraberlik içinde Kırşehir'e hizmetler verdik. Altının kıymetini sarraf bilir. Ahi Babanın da kıymetini en iyi esnaflarımız bilir. Esnaflarımız onun hatırasını yaşatacaktır. Mekanı cennet olsun" dedi.

Karagüllü için Ahi Evran Camiinde mevlit okutularak lokum dağıtıldı. - KIRŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kırşehir Baba Yerel Haberler

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