Üye Girişi
Haberler
Almanya'da Noel pazarına saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Almanya'da Noel pazarına saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı
ABD: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı
TSK'ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı
TSK'ya yönelik sözleri tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı
Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım

Kırşehir Halkı Maden Çalışmalarına Karşı Direniyor

Kırşehir Halkı Maden Çalışmalarına Karşı Direniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'i Koruma Platformu Başkanı Mustafa Düger, maden faaliyetlerinin çevreye zarar verebileceği ve tarım arazilerini tehdit ettiğini belirtti. Kırşehir halkı, doğal yaşamı korumak için mücadele ediyor.

Kırşehir'i Koruma Platformu Başkanı Mustafa Düger, Kırşehir halkının topraklarını korumak için maden çalışmalarıyla mücadele ettiğini söyledi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında yapılan toplantıda Kırşehir'de bulunan sivil toplum kuruluşlarının madencilik faaliyetlerine karşı çıktığını belirten Düger, "Kırşehir'de tarım arazileri ve doğa tahribatını önlemek için bu projeye karşı çıkmaktayız" dedi.

Madencilik faaliyetlerinin çevreye zarar verebileceğini ve bu durumun bölge halkının geçim kaynaklarını olumsuz etkileyebileceğini aktaran Düger, "35 bin nüfuslu Kaman ilçesinde günlük tüketilen su miktarı 2 bin 500 ton iken maden alanında bu tüketim günlük tüketim ve sadece maden alanı tüketimi. Kaynakların korunması gerekiyor. Bu bölge, yıllık 30 bin ton tarımsal ürün sağlıyor. Maden alanlarında yer altı sularının zarar görmemesi gerektiğine dair önlemler alınmalı ve halkında karşı çıktığı noktardan bir tanesi bu durum" diye konuştu.

Kırşehir halkının bu konuda duyarlılık gösterdiğini belirten Düşer, "Bu topraklar atalarımızdan miras ve gelecek nesillere bırakılacak değerlerdir. Halkımız, doğal yaşamın ve tarımın korunması konusunda gereken her adımı atacaktır. ÇED sonucunun olumsuz çıkacağını düşünüyoruz. Bakanlık yetkililerinin ÇED'i ve projeyi iptal etmek için yeteri kadar gerekçesi olduğunu düşünüyoruz. Maden çıkaracak firma yıllık devlete 1 buçuk milyon Türk lirasını devlet hakkı, yıllık 500 bin lira vergi olarak uygun görmüştür, bunu Kırşehir'de esnaflarda vermektedir" şeklinde konuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Ukrayna'da 24 saat içinde 2.200'den fazla Rus askeri öldürüldü
img

Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
img

Almanya'da Noel pazarına saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho'dan Fenerbahçelileri çıldırtan itiraf
Mourinho'dan Fenerbahçelileri çıldırtan itiraf
Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
Eyüpspor'dan Fenerbahçe'ye çelme
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde abdest alırken görüntülendi
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde böyle görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı
Sözleri tartışma yaratan Davutoğlu'ndan bir açıklama daha
Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı
Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gelen bir mesaj ortalığı karıştırdı

Son Dakika Haberleri

Rihanna Üniversitesi, Beyoncé Üniversitesi, Madonna Üniversitesi, The Beatles Üniversitesi var mı? ABD'de hangi adda bir üniversite vardır? Bayern Münih Leipzig CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bayern Münih Leipzig maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Masterchef puan durumu ne? 20 Aralık Cuma, Eda, Şirin, Onur puanları kaç? Türkiye'de 2023'te internet üzerinden mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme oranı erkeklerde yüzde 52,4 iken kadınlarda bu oran yüzde kaçtır? Dünya klasiklerinden hangisinde romanın başkarakterinin gerçek adı bir kere bile geçmez? Özlem Gürses neden gözaltına alındı, suçu ne? Fenerbahçe'nin golünden önce Caner'e faul var mı (Eyüpspor – Fenerbahçe) Arda Turan neden kırmızı kart gördü, Arda Turan cezalı mı (Eyüpspor – Fenerbahçe) Eyüpspor Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Eyüpspor Fenerbahçe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 8 Şubat 1935 genel seçimlerinde TBMM'ye seçilen ilk kadın milletvekillerinin seçildiği iller arasında hangisi yoktur?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.