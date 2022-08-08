Kırşehir haberleri! Kırşehir Belediyesi'nden Konteyner ve Yerkonlara Yönelik Temizlik ve İlaçlama Çalışması

Kırşehir haberleri... Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yeraltı konteyneri "yerkon"larda dezenfekte, ilaçlama ve yüzey temizliği yaparken; konteynerler de Temizlik İşeri Müdürlüğü Şantiyesi'ne getirilerek temizlik, bakım ve ilaçlama işlemleri gerçekleştiriliyor.

Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yeraltı konteyneri "yerkon"larda dezenfekte, ilaçlama ve yüzey temizliği yaparken; konteynerler de Temizlik İşeri Müdürlüğü Şantiyesi'ne getirilerek temizlik, bakım ve ilaçlama işlemleri gerçekleştiriliyor.

Kırşehir Belediyesi tarafından kentin belirlenmiş noktalarına yerleştirilen çevreci, sağlıklı ve güvenli çöp toplama sistemi yerkonların ve konteynerlerin temizlik ve bakım çalışmaları aralıksız sürüyor.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi

"Göreve geldiğimizden beri, Kırşehir'imizin altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla birlikte temizlik açısından da rahat yaşanır bir şehir olması için hiç durmadan tüm ekiplerimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bilindiği üzere mevcut iş yerlerinin ve yerleşim birimlerinin yoğun olduğu caddelerimizde çöp miktarının fazla olması sebebiyle havaların da mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle risk oluşmaması için ekiplerimiz temizlik ve ilaçlama işlemlerini sürekli bir şekilde gerçekleştiriyor.

Yerkonlarda yerçekimi kuvvetinin etkisiyle çöplerin kendiliğinden sıkışması ve yerüstü sistemlere göre 3 kat fazla atık depolanması nedeniyle bakteri çoğalmasının önüne geçilse de mevsim itibarıyla risk uluşmaması için düzenli temizlik ve bakım çalışmaları yapılıyor."