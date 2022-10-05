Kırşehir haberleri! Kırşehir Belediyesi'nden Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Farkındalık Çalışması

Gelen Kırşehir haberlerine göre 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret eden öğrencilere, çalışmalar hakkında bilgi verildi.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret eden öğrencilere, çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında öğrencilerin Veteriner İşleri Müdürlüğü'nü ziyaretine eşlik eden Belediye Başkan Vekili Osman Uçar ve Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu, öğrencilerle sohbet etti, hayvanların sadece bir gün değil, her gün korunmaya ihtiyacı olduğunu anlattı.

Damla Gönüllülük Hareketi katılımcıları da Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Veteriner İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ise günün anlam ve önemine ilişkin şunları söyledi:

"Birlikte yaşadığımız, aynı havayı soluyup aynı duyguları hissettiğimiz, her biri kendine özgü yaşam biçimlerine sahip milyonlarca tür hayvanı korumak; evrende insanlardan başka canlılar olduğunu anlamak, onların yaşam alanlarına müdahale etmemek, yaşama hakkına saygı duymak hepimizin görevidir.

Hayvanlara yönelik şiddet eylemlerinin Türk Ceza Yasası kapsamına alınarak değerlendirilmesi, tüm şehirlerde hayvan bakımevlerinin açılması, tüm sokak hayvanlarının kayıt altına alınması ve evcil hayvan ticareti yapan mağazalara yeni düzenlemeler getirilmesi hayvan hakları açısından öncelikli görev olarak önümüzde durmaktadır.

UNESCO tarafından ilan edilen Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde belirtilen standartların şehrimizde de hakim kılınması, kamu sağlığı ve güvenliği ile tüm canlıların yaşam haklarının bir denge içerisinde korunması için çalışmalarımız devam edecektir.

Hayvan Hakları ve onların yaşam standartlarının iyileştirilmesi kapsamında Kırşehir Belediyesi olarak toplam 2.600 metrekare üzerine yaptığımız konsept projemizle özellikle köpeklerin sosyalleşmesine yönelik bir çalışmayı tamamlayarak hayata geçirdik.

Yaşam dostu hayvanların bir günle değil tüm günler sahiplenilerek korunması hepimizin insanlık görevidir."