Kırşehir haberleri... Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Su Arıza Şefliğini Ziyaret Etti

Edinilen Kırşehir gelişmesine göre Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Su Arıza Şefliği’ni ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı, personelle görüş alışverişinde bulundu.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Su Arıza Şefliği'ni ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı, personelle görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Ekicioğlu, 6 Eylül 2022 Salı günü Su Arıza Şefliği'ni ziyaret etti. Personelle sohbet edip çaylarını içen Ekicioğlu, yapılan çalışmalarla ilgili de görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Ekicioğlu, ziyaretiyle ilgili şunları söyledi:

"Biz Kırşehir Belediyesi olarak tüm birimlerimiz ve çalışanlarımızla birlikte Kırşehir halkının daha sağlıklı ve modern bir ortamda yaşaması için yaptığımız planlar ve projeler çerçevesinde çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Belediyecilik, sadece sorun çıktığında faaliyete geçen kurumlar değildir. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışı, bir yerde sorun çıkmadan da o yerle ilgili planlar yaparak projeler üretmeyi gerektirir. Biz de bu kapsamda gerek birimlerimizle gerekse de sahada Kırşehirli hemşehrilerimizle sürekli görüş alışverişinde bulunuyoruz.

Göreve geldiğimizde bir söz verdik ve verdiğimiz sözü yerine getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Yıllardır el değmemiş ve girilmemiş mahallelerimize de girerek altyapı ve üstyapı çalışmalarını da tamamlıyoruz. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz ay içerisinde değiştirilmemiş olan asbestli boruların değişimini yapmıştık. Bu kapsamda birçok cadde ve sokaktaki yollarımızın da asfalt serimini gerçekleştirdik.

Bizden önceki dönemde hizmet almamış olan birçok mahallemizde de çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor ve en kısa zamanda bitireceğiz. Yıllardır girilmeyen Çukurçayır Mahallesi Cumhuriyet Caddesi ve Şehit Mithat Çolak Caddesi'nde alt yapı çalışmalarını tamamladıktan sonra üstyapı çalışmalarına başladık.

Her şey Kırşehir için ve Kırşehirli hemşehrilerimiz her şeyin en güzelini hak ediyor."