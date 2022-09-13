Kırşehir haberi | Kırşehir Belediyesi Güz Dönemi Kurs Kayıtları Başladı

Gelen Kırşehir haberine göre Kırşehir Belediyesi’ne bağlı Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi ve Aile Yaşam Merkezi Güz Dönemi kursları için kayıtlar başladı.

Kırşehir Belediyesi'ne bağlı Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi ve Aile Yaşam Merkezi Güz Dönemi kursları için kayıtlar başladı.

Kırşehir Belediyesi'ne bağlı Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi ve Aile Yaşam Merkezi Güz Dönemi kursları için hazırlıklar tamamlandı.Kurslara katılım sağlamak isteyenler, 26 Eylül 2022 tarihine kadar kayıt yaptırabilecek.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Güz Dönemi Kursları ile ilgili şunları söyledi:

"12-26 Eylül 2022 tarihinde Kırşehir Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle yaptığımız ve Güz Dönemi için Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde kayıt aldığımız; Geleneksel El Sanatları, Görsel Sanatlar, Kişisel Gelişim ve Müzik dallarında kurslarımız başlayacak. Aile Yaşam Merkezi Güz Dönemi Kurs Kayıtları ise 19-30 Eylül tarihleri arasında alınacak.

Kırşehir'de yaşayan ve okuyan gençlerimiz, kadınlar ve çocuklar için kültürel, sanatsal ve sosyal gelişiminin desteklendiği; farklı alanlardaki kurslarla her kesime hitap eden Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi ve Aile Yaşam Merkezimiz, Güz Döneminde de kurslarına hız kesmeden devam edecek.

Açtığımız kurslarımızın önceki dönemlerde de Kırşehirli hemşehrilerimiz tarafından yoğun ilgi gördüğüne şahit olduk. Kurslarımızla Kırşehir'de sosyal hayata zenginlik katarak farklılık da yaratıyoruz. Kırşehir'in çağdaş bir şehir olma yolunda önemli adımlarından biri olarak gördüğümüz 'Sosyal Belediyecilik' anlayışımızın en güzel örneklerinden biri de kuşkusuz bu ve buna benzer kurs merkezlerimizdir.

Kurslarımıza katılmak isteyen hemşehrilerimiz Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Kursları için 0386 502 00 02; Aile Yaşam Merkezi Kursları için ise 0386 212 83 59 – 0386 213 03 24 numaralar ile iletişime geçebilirler."