Kırşehir haberi! Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Ahi Esnafı Mesleki Dayanışma Gecesine Katıldı

Kırşehir haberlerine göre Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 35. Ahilik Haftası ve 58. Esnaf Bayramı kapsamında Konfeksiyoncular ve Kunduracılar Odası'nın 23. Geleneksel Mesleki Dayanışma Gecesi ve Yemeği'ne katıldı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 35. Ahilik Haftası ve 58. Esnaf Bayramı kapsamında Konfeksiyoncular ve Kunduracılar Odası'nın 23. Geleneksel Mesleki Dayanışma Gecesi ve Yemeği'ne katıldı.

Başkan Ekicioğlu, 13 Eylül 2022 Salı günü CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan, CHP İl Başkanı Baran Genç ve İYİ Parti İl Başkanı Müfit Göçen ile birlikte 35. Ahilik Haftası ve 58. Esnaf Bayramı kapsamında, Konfeksiyoncular ve Kunduracılar Odası'nın 23. Geleneksel Mesleki Dayanışma Gecesi ve Yemeği'nde Ahi esnaflarıyla bir araya geldi.

Ekicioğlu, gecede yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Ahilik felsefesinin Anadolu'nun ortasında birçok medeniyete beşiklik yapmış olan Kırşehir'imizin tarihsel ve kültürel olarak ne kadar önemli bir yeri olduğunu gösteriyor. Ahilik felsefesinin, öğretilerinin ve kültürünün yaşatılarak gelecek kuşaklarımıza aktarılması doğrultusunda, içerisinde bulunduğumuz ve kutlamakta olduğumuz 58. Esnaf Bayramı ve 35. Ahilik Haftası'nın tüm Ahi Esnafımıza, Kırşehirli hemşehrilerimize ve bütün yurttaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."