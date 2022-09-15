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Kırşehir haber | 'Maharetli Ellere' Kırşehir'de büyük ilgi

Yerel Haberler

Kırşehir haber | 'Maharetli Ellere' Kırşehir'de büyük ilgi

Edinilen Kırşehir gelişmesine göre S.S. Talas Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde Kırşehir'de düzenlenen etkinlikte Kayseri'yi temsil ediyor.

S.S. Talas Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde Kırşehir'de düzenlenen etkinlikte Kayseri'yi temsil ediyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından 35. Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Kadın Kooperatifleri Buluşmasında stant açan Kayseri'nin Maharetli Kadınları, el emeği göz nuru ürünleri sergiliyor. Kayseri'den etkinliğe katılan 4 kadın kooperatifinden biri olan Talas Maharetli Eller standı büyük ilgi görüyor. Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da Maharetli Eller standını gezerek yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri, kendilerine sağladığı desteklerden dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a da teşekkür etti.

Kadın Kooperatifleri Buluşması 18 Eylül'e kadar sürecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ahilik Haftası Kırşehir Kayseri Talas Yerel Haberler

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