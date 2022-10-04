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Kırşehir haber! Kırşehir'de yapılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Yerel Haberler

Kırşehir haber! Kırşehir'de yapılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Gelen Kırşehir haberine göre Kırşehir'de yapılan deprem tatbikatı gerçeği aratmadı.

Kırşehir'de yapılan deprem tatbikatı gerçeği aratmadı. İl Valisi Hüdayar Mete Buhara, her tatbikatın gerçek durumlar için hazırlık olduğunu söyledi.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) içinde Kırşehir'de gerçeğini aratmayan 2022 Yerel Düzey Saha ve Masabaşı Deprem Tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği, Akpınar ilçesinde 5.8 şiddetinde meydana geldi. Depremde hasar gören bir binada arama kurtarma çalışmaları herhangi bir olumsuz durum yaşanmadan yerine getirildi. KAEÜ eski ziraat fakültesi binasında düzenlenen tatbikatı yakından izleyen Vali Mete Buhara, afetlerde can ve mal kayıplarının önlenmesi için tatbikatların son derece önemli olduğuna vurgu yaptı.

Toplam 23 çalışma grubunun katılımı ile hazırlanan deprem tatbikatı, Vali Mete Buhara'nın tatbikat alanında yaptığı incelemeler ile sona erdi. - KIRŞEHİR

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mete Buhara Kırşehir Türkiye Deprem Yerel Haberler

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