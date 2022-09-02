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Kırşehir haber... Kırşehir'de Ahilik Haftası etkinlikleri netleşti

Yerel Haberler

Kırşehir haber... Kırşehir'de Ahilik Haftası etkinlikleri netleşti

Kırşehir haberi... 18 Eylül tarihleri arasında kutlanacak olan Ahilik Haftası kutlama programı netleşti.

18 Eylül tarihleri arasında kutlanacak olan Ahilik Haftası kutlama programı netleşti.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, esnafın zor zamanlar geçirdiğini, kutlamalar çerçevesinde umutlu olduklarını söyledi. Öztürk, "Ekonomik olarak zor zamanlar geçiren esnafımız için de bayramımızın hayırlı geçmesini umuyorum. Bu bayramları ne kadar dolu dolu geçirirsek o kadar şehrimize faydası olur. Şehrimizin kültür turizmi de bu coşkudan faydalanır" dedi.

Bayram öncesi geleneksel hale getirilen davul zurna ile esnafın kutlamalara davet edileceğini aktaran Öztürk, "Bayram öncesinde davul zurna eşliğinde esnafımızı kutlamalara davet edeceğiz. Büyük bir heyecanla Ahilik Bayramı'nı yaşatmak istiyoruz. 81 ilin birlik başkanı, 13 federasyon başkanı, devlet büyüklerimiz, bürokratlar şehrimizde bir araya geliyor. Bu bayramın ev sahibi Kırşehir, asıl sahibi esnaftır, halktır. Bayramımıza sahip çıkmalı ve Kırşehir'in misafirperverliğini göstermeliyiz. Ahiliği önce Türkiye'ye sonra Dünyaya tanıtmalıyız" diye konuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ahilik Haftası Kırşehir Eylül Yerel Haberler

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