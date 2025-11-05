Haberler

Kırşehir Emniyet Müdürü Görücü, Esnafı Dinledi

Kırşehir Emniyet Müdürü Görücü, Esnafı Dinledi
Güncelleme:
Kırşehir İl Emniyet Müdürü Mesut Görücü, İkinci Çarşı esnafını ziyaret ederek sorun ve talepleri dinledi. Ziyarette trafik, park sorunları ve güvenlik konuları öne çıktı.

KIRŞEHİR(İHA)– Kırşehir İl Emniyet Müdürü Mesut Görücü, göreve geldikten sonra kent merkezinde bulunan İkinci Çarşı esnafını ziyaret ederek sorun ve talepleri yerinde dinledi.

Gerçekleştirilen ziyarette Emniyet Müdürü Görücü'ye emniyet amirleri ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk eşlik etti. Ziyaret kapsamında esnaflar, çarşı bölgesinde yaşanan trafik ve park sorunlarının yanı sıra güvenlik ve narkotik konularında taleplerini iletti. Emniyet Müdürü Görücü, vatandaş ve esnaf odaklı hizmet anlayışını sürdürdüklerini belirterek, güvenli bir şehir için emniyet birimleriyle koordineli çalışmaların aralıksız devam edeceğini söyledi.

Esnaf ziyaretlerinin belirli periyotlarla sürdürüleceği öğrenildi. Esnaf, taleplerini yerinde dinleyen emniyet personeline Kur'an-ı Kerim hediyesinde bulundu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
