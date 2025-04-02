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Kırşehir'den Umre Kafilesi Uğurlandı

Kırşehir'den Umre Kafilesi Uğurlandı
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Kırşehir'den umre ibadeti için yola çıkan 32 kişilik kafile, Cacabey Meydanı'nda düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı. Törende aileleriyle vedalaşan umrecilerin duygu dolu anları gözyaşlarıyla taçlandı.

Kırşehir'den umre ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkan 32 kişilik kafile dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

İl Müftülüğü tarafından Cacabey Meydanında düzenlenen uğurlama törenine umre yolcuları ve yakınları katıldı. Törende yapılan duanın ardından umreciler, aileleriyle vedalaşarak Ankara'ya havalimanına hareket etti.

Duygusal anların yaşandığı uğurlama töreninde umreciler, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. Kırşehir'den 2025 yılında diyanet işleri başkanlığı hac ve umre organizasyonu ile 900 kişi umreye gitti.

Hac görevi için ise şehirden kesin kaydı çıkan kişi sayısı ise 225 olarak açıklandı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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