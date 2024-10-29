Üye Girişi
Haberler

Kırşehir'den Bisiklet Tutkunlarından Atatürk'e Mektup

Kırşehir'den Bisiklet Tutkunlarından Atatürk'e Mektup
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet'in 101. yılında Kırşehir'deki bisiklet tutkunları, Mustafa Kemal Atatürk'e duygularını yazarak Anıtkabir'e mektup gönderdi. Etkinlikte bisikletçiler, Atatürk'e duydukları minneti ifade etti.

Kırşehir'de bir grup bisiklet tutkunu Cumhuriyet'in 101. yılında Mustafa Kemal Atatürk'e mektup yazdı.

Duygularını kağıda aktaran ve Anıtkabir'e gönderen bisiklet tutkunları, Atatürk'e ithafen mektup yazarak şehirde de bir ilki gerçekleştirdi. Farklı meslek gruplarından bir araya gelen bisikletçiler, Atatürk'e duydukları minneti duygu yüklü mesajlarla yazıya döktü. Bisiklet tutkunları adına konuşan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şenol Dönmez, Kırşehir'de anlamlı bir etkinliğe imza attıklarını söyleyerek, kutlamaların 101. yılına katılmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Dönmez, "Bisiklet topluluğu arkadaşları olarak Mustafa Kemal Atatürk'e ithafen Anıtkabir'e mektup yazdık. Türk gençliğinin Misak-ı Milli ruhunda ve Kuvayi Milliye ruhunda olduğunu da göstermiş olduk" dedi.

Cumhuriyet değerlerinin anlatıldığı mektup bisikletçiler tarafından Ankara'ya postalandı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Kemal Atatürk Yerel Haberler Anıtkabir Yerel Yaşam Spor

Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu

Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu

 Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel Defter'e düştüğü çarpıcı mesaj

 Uyanık esnaf 7 bin TL üzerindeki alışverişlerde kart kullanım mecburiyetini fırsata çevirdi

Uyanık esnafın komisyon oyunu! 7 bin TL mecburiyetini fırsata çevirdiler
Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı

Portekiz'i tebrik eden HDP'li isim 29 Ekim'de de rahat durmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
29 EKİM İZMİR CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİĞİ: İzmir 29 Ekim konser, kutlamalar nerede ve saat kaçta? 29 EKİM MARŞLARI! Cumhuriyet Bayramı kutlama marşları 29 Ekim (bugün) okullar kapalı mı, resmi tatil mi? Okullar ne zaman açılacak? 29 Ekim AVM'ler açık mı, kapalı mı? Cumhuriyet Bayramı'nda alışveriş merkezleri çalışıyor mu? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Google'da Doodle oldu! CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI! 29 Ekim Atatürk sözleri, şiirleri ve mesajları… Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta 29 Ekim canlı izle! Gelinim Mutfakta canlı izleme linki! Lara kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Lara kaç yaşında, nereli? Lara biyografisi! 29 EKİM BORSA KAPALI MI? Borsa İstanbul ne zaman açılacak? Naim Babüroglu kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Naim Babüroglu kaç yaşında, nereli? Naim Babüroglu biyografisi! 29 EKİM NÖBETÇİ NOTER | 29 Ekim noter açık mı, çalışıyor mu? Bugün nöbetçi noter var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.