Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'a 45 bin yıl hapis cezası

Tosuncuk'a 45 bin yıl hapis cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin

Törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin
Ege'de depremlerin büyüklüğü giderek artıyor: Bölge 5.1 ile sallandı

Ege'de depremlerin büyüklüğü giderek artıyor
YPG'li teröristlerden Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırı

Türkiye sınırı kan gölü! Bomba yüklü araçla 21 kişiyi öldürdüler

Kırşehir'deki Tek Tespihçi Mesleğini Yaşatmak İçin Usta Arıyor

Kırşehir'deki Tek Tespihçi Mesleğini Yaşatmak İçin Usta Arıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehirli Savaş Çiftçi, Zanaatkarlar Çarşısı'nda yıllardır tek tespihçilik yaparak mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Mesleğinin geleceği için yeni ustalar yetiştirmek isteyen Çiftçi, tesbih üretiminin detaylarını ve talebini paylaşıyor.

Kırşehirli Savaş Çiftçi; şehirdeki tek tespihçi olarak mesleğini yıllardır Zanaatkarlar Çarşısı'nda yaşatmaya çalışıyor.

Mesleğini yaşatmak ve yeni ustalar yetiştirmek isteyen Savaş Çiftçi; Kırşehir'de kendisinden başka tesbih imalatı yapan birinin olmadığını aktardı. Çiftçi; "Mesleğimi devam ettirecek kişi yok. Kırşehir'de yetiştirebileceğim usta arayışındayım. Tesbih tornasının miline girince işlenebilecek tüm ham maddelerden tesbih üretimi yapılabiliyor" dedi. Kehribar grubu tesbihlerin çok fazla rağbet gördüğünü aktaran Çiftçi açıklamasında; "Kehribar grupları tesbihler çok fazla rağbet görüyor. 300 TL'den 300 bin TL'ye kadar tesbihler var. Osmanlı Tarihi'nden gelen tesbihlerin antika olmasının da önemi var. Ağaç türleri, deniz ürünleri ve bir çok malzemeden tesbih yapılabilir" diye konuştu.

Zanaatkarlar Çarşısı'nda 4 yılı aşkın süredir çalışma yürüten Çiftçi; sabır ve emek isteyen zanaatının gelişmesi ve nesillere aktarılması için mesleğini öğrenmek isteyenlere ücretsiz kurs olanağı da sağlıyor. Kırşehir'de el sanatlarının korunması için Zanaatkarlar Çarşısı'nda bulunan esnaflar, mesleklerinin devamlılığı için projeler geliştirerek çalışma yürütüyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Galatasaray'da ayrılık günü
img

Mine Tugay'dan kötü haber!
img

Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'i zora sokacak "Ön seçim" çıkışı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlık'tan Turbo Turabi'nin skandal şarkısına erişim engeli talebi

Bakanlık, Turbo Turabi'nin skandal videosu için harekete geçti
Bodrum FK'da Volkan Demirel ile yollar ayrıldı

Volkan'a büyük şok
Batman'a Afrikalı damat

Gülbahar'ı evliliğe ikna etti
Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler
Engin Polat'ın ifşası Dilan Polat'ı sinirlendirdi! Misilleme gecikmedi

Engin Polat'ın ifşası Dilan Polat'ı çıldırttı
Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Süper Lig devinin dün gece yol verdiği futbolcuyu hemen kaptı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.