Kırşehir'deki Saat Ustaları Teknolojinin Gölgesinde Kalıyor

Kırşehir'deki Saat Ustaları Teknolojinin Gölgesinde Kalıyor
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Kırşehir'de saat ustaları, dijitalleşme nedeniyle mesleklerinin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Çırak yetiştirememekten ve mesleğe ilginin azalmasından şikayetçi olan ustalar, destek bekliyor.

Kırşehir'de saat ustaları, mesleklerinin teknolojiye yenik düşmemesi için destek bekliyor.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dijital saatler, geleneksel saat tamirciliğini bitirme noktasına getirdi. Kırşehir'de yıllardır mesleğini sürdüren saat ustaları çırak yetişmemesinden ve mesleğe ilginin kalmamasından şikayetçi. Ustalar, kendilerinden sonra mesleklerinin tamamen yok olacağını düşünüyor. 53 yıldır saat tamirciliği yapan Ekrem Oruç mesleğini dijitalleşme karşısında ayakta tutmaya çalıştığını ve çırağı olmazsa kendisinden sonra mesleğinin yok olacağını düşünüyor. Oruç, "Mesleğe başladığım yıllarda onlarca tamirci bulunmaktaydı. Bugün ise birkaç kişiyle ayakta kalmaya çalışıyoruz. Dijital saatler geldiğinden bu yana tamir oranı azaldı. Bozulan atılıyor. Çırak bulamıyoruz, meslek elimizde kaldı" dedi.

Kentte yıllardır saatçilik yapan İsmail Güneş ise, iş yerinde mesleğini öğretecek kimsenin olmamasının gelecekte tehlike oluşturacağını aktardı. Güneş, "Benden sonra bu iş bitecek. Artık kimse el işçiliği istemiyor, saat değiştiriliyor ama tamir oranı ise az" ifadelerini kullandı.

Saat ustaları yılların birikimi olan mesleklerinin teknolojiye yenik düşmemesi için destek bekliyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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