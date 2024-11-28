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Kırşehir'de Yabani Hayvan Sürüsü Sürücüleri Şaşırttı

Kırşehir'de Yabani Hayvan Sürüsü Sürücüleri Şaşırttı
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Kırşehir-Ankara karayolunda bir sürücünün yabani hayvan sürüsünü görmesi ve arkadaşının bu duruma verdiği komik tepki sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yaban hayvanlarının yiyecek bulamayıp yola inmeleri ise dikkat çekti.

Kırşehir'de yolda yabani hayvan sürüsü görünce şaşıran sürücünün arkadaşı ile diyaloğu güldürdü.

Kar yağışı sonrasında doğada yiyecek bulamayan yabani hayvanlar, Kırşehir- Ankara karayoluna indi. Yolda seyir halindeki bir sürücünün yabani hayvanları görünce "Canavara bak canavara" diye arkadaşına seslenmesi ve aralarındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu. Yaban hayvanlarına korna çalan sürücü

arkadaşına "Canavara bak canavara" derken, arkadaşı "Camı aç. Sürüyle canavar var. Bunlar adamı yer, dursaydın da baksaydık" cevabını verdi. İkilinin araç içerisindeki diyaloğu sosyal medyada gündem oldu.

Öte yandan İl Özel İdare ekipleri, kar yağışının ardından kapanan ilçe ve köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler il genelinde 38 araç ve 45 personelle çalışmalarını yürütüyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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