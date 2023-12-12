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Kırşehir'de Tuvalet Askısında Bulunan Çanta Sahibine Teslim Edildi

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Kırşehir'de bir vatandaş, cami tuvaletinde bulduğu ziynet eşyası dolu çantayı sahibine teslim etti. Vatandaşın bu davranışı örnek olarak nitelendirildi.

Kırşehir'de tuvalet askısında bulduğu yaklaşık 400 bin lira TL değerindeki ziynet eşyası dolu çantayı sahibine teslim eden vatandaş davranışıyla örnek oldu.

Sait Kıraştı isimli vatandaş; lavabo ihtiyacı için camiye gitti. Askılıkta ziynet eşyası dolu çanta bulan Kıraştı, hiç dokunmadan çantayı sahibine teslim etti. Yaşadığı anı anlatan Kıraştı; "Lavabo için camiye girdim. İhtiyacımı giderdikten sonra duvarda asılı çantayı gördüm. Arkadaşımla birlikte çantanın içerisine baktık. İsviçre frangı, Türk Parası, çeyrek altın ve cumhuriyet altını vardı. Sahibine içerisinde olan kimlikle ulaştık ve parasını teslim ettik" dedi.

Kızının düğününe hazırlık yapıyordu

Cami tuvaletinde dalgınlıkla parasını unutan Hacı İnce ise; bu denli duyarlı insanların olmasının kendisini mutlu kıldığını anlattı. İnce, "Kızımın nişan ve düğün birikmişi vardı. Çantamızda eksik yoktu. Böyle insanların olmasından gurur duydum" diye konuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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