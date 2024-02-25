Kırşehir'de başlatılan kitap toplama kampanyası Şanlıurfa'da sonuçlandı

Kırşehir'de geçtiğimiz ay Anadolu Şehit Aileleri Derneği tarafından başlatılan kitap toplama kampanyasındaki kitaplar, Şanlıurfa'da öğrencilere dağıtıldı.

Ceylanpınar'da evindeyken uykusunda şehit edilen Feyyaz Yumuşak adına Kırşehir'de başlatılan kitap toplama kampanyasında toplanan kitaplar, şehidin adının yaşatıldığı okulda meslektaşlarınca dağıtıldı. Anadolu Şehit Aileleri Derneği'nce başlatılan ve şehitlerin isimlerinin yer aldığı okullar için düzenlenen okuma ve ilk öğretim kitabı toplama kampanyasında; Şehit Feyyaz Yumuşak'ın adının yer aldığı Şanlıurfa Şehit Feyyaz Yumuşak Orta Okulu'na gönderilen kitaplar dağıtıldı. Şehit Feyyaz Yumuşak'ın babası Mustafa Yumuşak, şehit oğlunun adını verildiği okulda yapılan organizasyonda Kırşehir'den gönderilen kitapların meslektaşları tarafından dağıtılmasının ve çocukların mutluluğunu görmenin kendisini de huzurlu hissettirdiğini söyledi.

Anadolu Şehit Aileleri Derneği tarafından başlatılan kampanya sürüyor. - KIRŞEHİR