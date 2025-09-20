Kırşehir'de Su Kesintisi Mağduriyeti: Vatandaşlar Taşıma Su ile Hayat Mücadelesi Veriyor

Kırşehir'de yaşayan bir vatandaş, 4 gündür kesilen su nedeniyle yaşadığı mağduriyeti cep telefonu kamerasıyla kayda alarak yetkililere seslendi. "2025 yılında evimde zulüm yaşıyorum" diyerek tepkisini belirten vatandaş, çamaşırların yığıldığını ve taşıma suyla yaşam mücadelesi verdiklerini söyledi.

Kırşehir'in merkez Kervansaray Mahallesi'nde su kesintisi nedeniyle sıkıntı yaşayan bir vatandaş, durumu sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile duyurdu. Görüntülerde; evdeki çamaşırların yığıldığı, temizlik ve kişisel ihtiyaçların karşılanamadığı gözlemlenirken, vatandaş yetkililerin kendilerine "su şebekeye verildi, gelecek" dediklerini ancak suyun hala akmadığını ifade etti. Yaşadığı durumu ifade eden vatandaş, "Dört gündür evimize bir damla su akmıyor. Taşıma suyla bulaşık, temizlik yapmaya çalışıyoruz. Çamaşırlar dağ gibi birikti. 2025 yılında resmen evimde zulüm yaşıyorum" sözleriyle yaşadığı zorlukları anlattı.

Kırşehir Belediyesi yetkilileri ise sosyal medya üzerinden açıklama yaparak mahallede asbestli boru değişimi yapıldığını ve su kesintisinin sona erdiğini açıklayarak, mahalle sakinlerinden özür diledi. - KIRŞEHİR