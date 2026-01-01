Haberler

Kırşehir'de yeni yılın ilk günü meydan soğuk havaya teslim oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni yılın ilk gününde Kırşehir'de etkili olan soğuk hava nedeniyle Cacabey Meydanı boş kaldı. Cacabey Medresesi'nin çevresindeki kış manzarası ise fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de yeni yılın ilk gününde etkili olan soğuk hava nedeniyle Cacabey Meydanı boş kaldı. Kentin simgelerinden Cacabey Medresesi ve çevresinde ise oluşan manzara görsel şölen sundu.

Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte vatandaşların meydanı tercih etmediği gözlenirken, Cacabey Meydanı'nda sakinlik hakim oldu. Soğuk hava; özellikle sabah ve öğle saatlerinde yaya hareketliliğini azalttı. Öte yandan, Cacabey Medresesi çevresinde soğuk havanın etkisiyle oluşan görüntüler dikkat çekti. Tarihi yapının çevresinde ortaya çıkan manzara, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti.

Medresenin mimarisiyle bütünleşen kış manzarası, kent merkezinde görsel bir şölen oluşturdu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Saat verildi! AKOM'dan karın esir aldığı İstanbul için kritik uyarı

AKOM'dan kar yağışının etkili olduğu İstanbul için kritik uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor

Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı

Görüntü İstanbul'dan! Yeni yılın ilk gününde felaketi yaşadılar
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor

Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor
Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası
Galatasaray ocak ayında tam 7 maça çıkacak

Galatasaray ocak ayında bakın kaç maça çıkacak