Kırşehir'de yeni yılın ilk günü meydan soğuk havaya teslim oldu

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de yeni yılın ilk gününde etkili olan soğuk hava nedeniyle Cacabey Meydanı boş kaldı. Kentin simgelerinden Cacabey Medresesi ve çevresinde ise oluşan manzara görsel şölen sundu.

Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte vatandaşların meydanı tercih etmediği gözlenirken, Cacabey Meydanı'nda sakinlik hakim oldu. Soğuk hava; özellikle sabah ve öğle saatlerinde yaya hareketliliğini azalttı. Öte yandan, Cacabey Medresesi çevresinde soğuk havanın etkisiyle oluşan görüntüler dikkat çekti. Tarihi yapının çevresinde ortaya çıkan manzara, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti.

Medresenin mimarisiyle bütünleşen kış manzarası, kent merkezinde görsel bir şölen oluşturdu. - KIRŞEHİR