Kırşehir'de şehitler anısına 500 fidan toprakla buluştu

KIRŞEHİR (İHA) – 'Şehitlerimiz İçin Her Bir Fidan, Geleceğimiz İçin Bin Nefes' projesi çerçevesinde; Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nda fidan dikim etkinliği düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü Mesut Görücü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe; il protokolü, şehit aileleri, gaziler ve emniyet teşkilatı mensupları katıldı. Etkinlikte; şehitlerin hatıralarını yaşatmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir vatan bırakmak amacıyla 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü tarafından ağaç dikim projelerinin sürdürüleceği bildirildi. - KIRŞEHİR