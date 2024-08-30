Kırşehir'de Şehirde Sürdürülen Projeler İş İnsanlarıyla Paylaşıldı

Kırşehir'de, şehirde sürdürülen projeler iş insanlarıyla paylaşıldı.

Şehirde yürütülen projeler ve kamu yatırımları; iş insanları ve şehrin önde gelen esnaflarıyla paylaşıldı. Projeler hakkında yapılan bilgilendirmede devam eden ve yapılan projelerin tanıtımları yapılarak şehir bütünlüğünün sağlanması istenildi. Şehirde devam eden projeler; OSB Genişleme Alanı, Çevre Yolu Projesi, Kapadokya Havalimanı Yolu Yapımı ile 400 Yataklı Yeni Devlet Hastanesi, Hükümet Konağı, Çiçekdağı Hükümet Konağı, AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi, TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Özel Eğitim Meslek Okulu, Kaman Öğretmenevi inşaatları, müzeler.

Yapımları tamamlanan projeler ise; Savcılı Sahil Şeridi Çevre Düzenlemesi, ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtımı yapılan Aşevi, kadınların kurs gördüğü Aile Destek Merkezleri, yeni küçük Sanayi Sitesi, Yeni Resmi Tören Alanı. Proje çalışması devam eden çalışmalar ise şöyle; Cacabey Bilim Merkezi, yapımına başlanan Aşıkpaşa Tabiat Parkı Gölet Projesi, Kalehöyük Çevre Düzenlemesi, Bozkır Yeşeriyor, Bağış Köprüsü ve Kırşehir Gönüllülük Hareketi Projeleri, Konum40 Dijital Tanıtım Platformu. - KIRŞEHİR