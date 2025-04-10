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Kırşehir'de Polis Teşkilatı'nın 180. Yılı Kutlandı, 9 Aylık Beren Bebek İlgi Odağı Oldu

Kırşehir'de Polis Teşkilatı'nın 180. Yılı Kutlandı, 9 Aylık Beren Bebek İlgi Odağı Oldu
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Kırşehir'de Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yıl kutlama etkinlikleri sırasında 9 aylık Ayşe Beren bebek, çelenk sunma töreninde katılımcıların gözdesi oldu. Beren, polislerin ilgisini çekerek adeta törenin maskotu haline geldi.

Kırşehir'de Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yıl kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen çelenk sunma töreninde 9 aylık Ayşe Beren bebek ilgi odağı oldu.

Cacabey Meydanı'nda gerçekleştirilen törenlerde polisler vatandaşlarla bir araya geldi. Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Kutlamalara annesiyle birlikte katılan ve 9 aylık olan Ayşe Beren bebek ise adeta törenin maskotu oldu. Kırşehir Polis Eğitim Merkezi'nde görevli polis memuru Aygün Ay'ın 9 aylık bebeği Beren'e polisler şapka takarak fotoğraf çektirdi.

Sevimliliğiyle dikkat çeken Beren bebek; etkinlik süresince polislerin gözdesi haline gelen Beren bebeğin babası Aygün Ay, kızına karşı gösterilen ilgiyi beklemediğini ve ilginin kendini de mutlu ettiğini söyledi. - KIRŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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