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Kırşehir'de Otomobilin Altına Giren Kedi Kurtarıldı

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Kırşehir'de bir otomobilin altına giren kedi, vatandaşlar tarafından kurtarılmaya çalışıldı. Ancak başarılı olunamayınca cep telefonundan kedi sesi açılarak çıkarmaya çalışıldı. Sonunda kedi, aracın altından çıkarıldı.

Kırşehir'de otomobilin altına giren kediyi kurtarmak için seferber olan vatandaşlar, kediyi kendileri çıkaramayınca cep telefonundan kedi sesi açarak çıkarmaya çalıştı.

Dün akşam saatlerinde Cacabey Meydanı'nda bir otomobilin altına kedi girdi. Aracın altındaki kedinin miyavlamasını duyarak seferber olan vatandaşlar ise kediyi çıkaramayınca çareyi telefondan kedi sesi dinletmekte buldu. Vatandaşların duyarlı davranışları takdir toplarken, çabalar sonucu da kedi girdiği aracın altından çıktı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kırşehir kedi Yerel Yaşam Güncel Haberler

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