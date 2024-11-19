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Kırşehir'de Öğretmenler Günü İçin Çiçekçi Yoğunluğu

Kırşehir'de Öğretmenler Günü İçin Çiçekçi Yoğunluğu
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24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşırken Kırşehir'deki çiçekçiler, artan talep nedeniyle yoğun bir mesaiye girmiş durumda. Çiçekçiler, hem okullardan hem de bireysel müşterilerden gelen siparişleri yetiştirmek için çalışıyor.

Kırşehir'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte çiçekçiler artan talep nedeniyle yoğun mesai yapıyor.

Çeşitli aranjmanlar ve buketlerle vatandaşların isteklerini karşılamaya çalışan esnaf, siparişleri yetiştirmek için de hummalı bir çalışma yürütüyor. Çiçekçi Buğra Kaan Aras, Öğretmenler Günü için beklentilerin yüksek olduğunu ve müşterilerin taleplerinin çok olduğunu söyledi. Aras, "Öğretmenler Günü çiçekçiler için en yoğun mesailerden bir tanesi, hem okullardan hem de bireysel müşterilerden talep alıyoruz. Siparişleri tamamlayabilmek için de yoğun mesai yapıyoruz" dedi.

Bir diğer çiçekçi Serkan Erel ise artan talepler karşısında toptancılardan fazla ürün sipariş ettiklerini ve ürünlerin gelmesini beklediklerini belirtti. Erel, "Yoğunluk her yıl olduğu gibi bu yıl da fazla. Siparişleri almaya devam ederken stokları tamamlayıp yeni ürün talep ettik. Çiçeklerin taze ve kaliteli olmasını önemsiyoruz" diye konuştu. Çiçekçilerde erken başlayan mesaide öğretmenler için özel yapım çiçekler ve gül, siparişlerde ilk sırada yer alıyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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