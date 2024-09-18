Kırşehir'de Öğrenci Ağaçta Mahsur Kaldı
Kırşehir'de bir öğrenci, ağaçta kalan futbol topunu almak için çıktığı ağaçta mahsur kaldı. Arkadaşları ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kırşehir'de ağaçta kalan topu almak için tırmanan bir öğrenci, çıktığı ağaçtan mahsur kaldı.
Aşıkpaşa İmamhatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi, beden eğitimi dersinde arkadaşlarıyla top oynarken top okul bahçesinde bulunan çam ağacında asılı kaldı. Bir süre topu almaya çalışan fakat başarılı olamayan öğrenci, ağaca çıkarak asılı kalan topu indirdi. Arkadaşlarının uzun süre uğraşına rağmen ağaçtan inemeyen öğrenci mahsur kalınca itfaiyeye haber verildi.
İtfaiyenin müdahale ettiği çocuk, inemediği ağaçtan kurtarıldı. - KIRŞEHİR