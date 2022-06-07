Kırşehir'de Müzik Konulu Hediyelik Eşya Tasarım Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu - Haberler

Kırşehir Belediyesi'nin Kültür ve Müzik konulu Kırşehir Yöresel Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması'nda dereceye girenlere ödüllerini Başkan Selahattin Ekicioğlu verdi.

Kırşehir'in UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na müzik alanında dahil olması için yapılan başvurunun 2019 yılında olumlu sonuçlanmasıyla birlikte bir dizi program, konser ve kültür-sanat etkinliğini hayata geçiren Kırşehir Belediyesi bu kapsamda Kültür ve Müzik konulu Kırşehir Yöresel Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması düzenledi.

Şubat ayında başlayan ve 17 Nisan 2022 Pazar günü sona eren yarışma başvurularının ardından jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmede 1'incilik ödülünü Ahmet Çiçek, 2'ncilik ödülünü Duygu Beratiye Acı, 3'üncülük ödülünü ise Ayşe Gökoğlu kazandı.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 6 Haziran 2022 Pazartesi günü 1'inciik ödülünü alan Ahmet Çiçek, 2'ncilik ödülünü alan Duygu Beratiye Acı ve 3'üncülük ödülünü alan Ayşe Gökoğlu'na ödüllerini vererek şu açıklamada bulundu:

"Bilindiği üzere Abdallık ve Bozlak geleneğinin ilimize kattığı kültürel mirasın yanı sıra yerel ve ulusal anlamda tanınan müzisyenlerimizin varlığıyla Kırşehir, UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağına müzik alanında Türkiye'den ilk kabul edilen şehir oldu.Kırşehir'in Cacabey Gökbilim Medresesi, Ahi Evran Veli, Aşık Paşa ve Süleyman Türkmani Türbeleri, Kalehöyük gibi önemli tarihi ve müzik kültürü başta olmak üzere kültürel değerlerini tanıtmak, şehrimize gelen ziyaretçilerin, yarışmanın konusu bağlamında şehrimizden edindikleri anı ve deneyimleri hatırlatmak amacıyla bir hediyelik eşya tasarım yarışması düzenledik. Yapılan başvurular ve değerlendirme sonrasında ödül alan herkesi kutluyor; yarışmada emeği bulunanlara da teşekkür ediyorum."

Yarışmada 1'incilik ödülünü alan Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Ahmet Çiçek, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Kırşehir tarih boyunca Ahilik ve Abdallık kültürünün başkenti konumunda olmuştur. 2019 yılında UNESCO tarafından Kırşehir Müzik Alanında Yaratıcı Şehirler Ağına dahil edilmiş ve Kırşehir'in ayrılmaz bir parçası haline gelen müzik kültürü kenti uluslararası alanda resmi olarak tescillenmiştir. Ben de Kırşehir için hediyelik eşya tasarımı yaparken Kırşehir'in Abdal geleneğini yansıtan bir ürün olması gerektiğini düşündüm. Tasarlayacağım ürünün Abdal geleceğini ve Kırşehir'in müzik kültürünü en iyi yansıtacağını düşündüğüm eseri Murano Cam Sanatı ile yapmaya karar verdim. Bu doğrultu da yapmayı düşündüğüm ilk obje Murano Camından Zurna yapmak oldu. 1 aya yakın süren sıkı çalışmalar neticesinde zurnayı istediğim şekilde camdan yapmayı başardım. Kırşehir müzik kültürüne bu alanda bir eser kazandırdığım için çok mutluyum. Bu mutluluğu yaşamama vesile olan başta Kırşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Ekicioğlu olmak üzere, yarışmanın hazırlanmasında ve sonuçlanmasında emeği geçen herkesi kutluyorum."

ANKA / Yerel