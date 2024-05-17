Kırşehir'de Muhtarlar Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kırşehir'in merkez ilçesine bağlı köy ve mahalle muhtarları, bilgilendirme toplantısında bir araya geldi. Toplantıda, kamusal hizmetler ve düğünlerde silah kullanımının önlenmesi konuları ele alındı. Vali Buhara, muhtarların sorumluluk bilincinde olmalarını vurgulayarak devletle vatandaş arasında köprü vazifesi üstlendiklerini hatırlattı. Muhtarlar, görev alanlarındaki eksiklikleri paylaşarak projelerini anlattı ve köy okullarının daha işlevsel hale getirilmesi konusu da tartışıldı.
Kırşehir'de, merkez ilçeye bağlı köy ve mahalle muhtarları bilgilendirme toplantısında buluştu.
Kamusal hizmetlere ilişkin genel bilgilendirmelerde bulunulan toplantıda; düğünlerde silah kullanımının önlenmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan sunum izlendi. Toplantıda konuşan Vali Hüdayar Mete Buhara, muhtarların sorumluluk bilincinde olmasını ifade ederek devletle vatandaş arasında köprü vazifesi üstlendiklerini unutmamalarını istedi.
Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında görev alan muhtarlar; köy ve mahallerinde bulunan eksiklikleri paylaşarak projeleri hakkında da bilgiler sundu. Toplantıda köy okullarının daha işlevsel hale getirilmesi konusu da konuşuldu. - KIRŞEHİR