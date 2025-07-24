Kırşehir'de Mevsimlik Tarım İşçilerine Yönelik Rehberlik Çalışmaları

Kırşehir'de Mevsimlik Tarım İşçilerine Yönelik Rehberlik Çalışmaları
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Kırşehir'de Aile Yılı kapsamında mevsimlik tarım işçileri için gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmaları, tarım işçilerinin hakları, sosyal hizmetlere erişimleri ve aile bütünlüğünün güçlendirilmesi üzerine odaklandı. Çocuklar için eğitici oyunlar ve sanatsal etkinlikler düzenlendi.

Kırşehir'de, Aile Yılı kapsamında mevsimlik tarım işçilerine yönelik rehberlik ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen saha çalışmalarıyla mevsimlik tarım işçilerinin temel hak ve yükümlülükleri, kamu hizmetlerine erişim imkanları ve sosyal destek programları hakkında bilgilendirme yapıldı. Etkinliklerle, tarım işçilerinin yaşam ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi, sosyal hizmetlere erişimlerinin artırılması ve toplumsal entegrasyonlarının desteklenmesi hedeflendi. Kadın ve çocuklara yönelik özel bilgilendirme oturumlarının da düzenlendiği çalışmalarda, aile bütünlüğünü güçlendirmeye yönelik farkındalık faaliyetlerine yer verildi.

Saha çalışmaları süresince çocuklar da unutulmadı. Uzman personel eşliğinde düzenlenen eğitici oyunlar, sanatsal etkinlikler ve grup çalışmalarıyla çocukların hem eğlenmeleri hem de sosyal becerilerini geliştirmeleri sağlandı. Yetkililer, çalışmaların Aile Yılı kapsamında yıl boyunca farklı bölgelerde sürdürüleceğini belirtti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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