Kırşehir'de kuvvetli rüzgar uyarısı - Haberler

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Kırşehir'de kuvvetli rüzgar uyarısı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kırşehir'de kuvvetli rüzgar uyarısı

Kırşehir Valiliği kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bilgisini paylaşarak; vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı duyarlı olmaları istendi.

Kırşehir Valiliği kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bilgisini paylaşarak; vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı duyarlı olmaları istendi.

Valilikçe yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinin tahminlerinde Kırşehir ve çevresinde bugün öğle saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli rüzgarın etkisinde olacak. Kısa süreli fırtınada beklemekte vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekir" denildi. - KIRŞEHİR

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Güncel, Haberler

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