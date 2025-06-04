Kırşehir'de Kurban Bayramı Öncesi Denetim Programı

Kırşehir'de Kurban Bayramı Öncesi Denetim Programı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir Ticaret İl Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi sağlıklı alışveriş için marketlerde ve dinlenme tesislerinde kapsamlı denetimler yürütüyor. Son bir haftada 107 işletmede 12 bin 400 ürün kontrol edildi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı, güvenli ve huzurlu alışveriş yapabilmelerini sağlamak amacıyla Kırşehir Ticaret İl Müdürlüğü tarafından kapsamlı bir denetim programı yürütülüyor.

İl genelinde marketler ve dinlenme tesislerini kapsayan denetimlerde son bir hafta içinde toplam 107 işletmede 12 bin 400 ürün kontrol edildi. Denetimlerde; ürünlerin fiyat etiketleri, kasa-raf fiyat uyumu, haksız fiyat artışı, stokçuluk gibi birçok başlık 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde değerlendirildi. Yapılan denetimler sonucunda tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili gerekli idari işlemler başlatıldı. Kırşehir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı süresince denetimlerini sürdürecek. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsveç'te izole ada evinin fiyatı şaşkınlık yarattı

Ada üzerindeki satılık evin fiyatı şaşkınlık yarattı
Süleyman Soylu hacca gitti

Süleyman Soylu hacca gitti! Kutsal mekandan ilk görüntü
Süper Lig'in Türk yıldızı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne transfer oluyor

Süper Lig'in Türk yıldızı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne transfer oluyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler

Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
Demet Özdemir'den baba ocağına duygusal ziyaret

Gören şaşırdı! İşte Demet Özdemir'in yıllardır merak edilen babası
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
İngiltere, Ukrayna'ya İHA tedarikini 10 katına çıkarıyor

İngiltere'nin bu hamlesi Rusya'yı çok kızdıracak
Prens Harry, annesi Prenses Diana'nın soyadını almak istiyor

Kraliyet ailesinde yeni kriz! Asi Prens şimdi de soyadını değiştiriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.