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Kırşehir'de Kelle Paça Çorbası Soğuk Havaların Vazgeçilmezi

Kırşehir'de Kelle Paça Çorbası Soğuk Havaların Vazgeçilmezi
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Soğuk havaların etkisiyle Kırşehir'de vatandaşlar, sağlıklı yaşam için kelle paça çorbasına yöneliyor. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen çorba, kültürel yaşamın da önemli bir parçası haline geldi.

Kırşehir'de soğuk havaların etkisini arttırmasıyla birlikte vatandaşlar, sağlıklarını korumak ve zinde kalmak için kelle paça çorbası içiyor.

Bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve hastalıklardan koruduğu bilinen kelle paça çorbası, kış aylarının vazgeçilmezi oldu. Birçok insan kelle paça çorbası içerek sağlıklarını korumaya çalışırken, aynı zamanda da özel baharatlarla hazırlanan çorba şehir genelinde kültürel yaşamın vazgeçilmez parçası haline dönüştü. 68 yaşındaki Ali Çelik; "Haftanın 3 günü kelle paça çorbası içiyorum, hiç hastaneye gitmedim. 20 yaşındaki genç kadar zinde hissediyorum" dedi.

9 yaşından bu yana hizmet sektöründe olan İlhan Aydın ise işletmesinde ev usulü yaptığı kelle paça çorbasının müdavimleri olduğunu belirtti. Doktor tavsiyeli gelenlerin de olduğunu anlatan Aydın; "Doğal kelle paça çorbası yapıyorum ve hiçbir katkı maddesi kullanmıyorum. Kuzu eti ve kuzu kellesi kullanarak çorbayı hazırlıyorum. Haftada 3 gün çorba içen insanlar var. Bazı müşterilerim ise günlük çorba içmeye geliyor" diye konuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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