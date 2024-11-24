Kırşehir'de Kar Yağışı Kazalara Neden Oldu: 5 Yaralı

Kırşehir'de kar yağışı kazalara neden oldu: 5 yaralı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de kar yağışı kazaları beraberinde getirdi. Kayan araçların neden olduğu kazada 5 kişi yaralandı.

Kırşehir'de gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, Kırşehir-Mucur karayolu Hacıbektaş kavşağında zincirleme trafik kazaları meydana geldi. Kayan araçların karıştığı kazada; 5 kişi yaralanarak tedavi altına alındı. Kırşehir-Mucur karayolunun 10. kilometresinde meydana gelen kazalara yoğun tipi ve kaygan zemin neden oldu.

Mucur Devlet Hastanesi ve Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.