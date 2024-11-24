Kırşehir'de Kar Yağışı Kazalara Neden Oldu: 5 Yaralı
Kırşehir'de yoğun kar yağışı nedeniyle kayan araçların neden olduğu zincirleme trafik kazalarında 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
Kırşehir'de kar yağışı kazalara neden oldu: 5 yaralı
KIRŞEHİR - Kırşehir'de kar yağışı kazaları beraberinde getirdi. Kayan araçların neden olduğu kazada 5 kişi yaralandı.
Kırşehir'de gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, Kırşehir-Mucur karayolu Hacıbektaş kavşağında zincirleme trafik kazaları meydana geldi. Kayan araçların karıştığı kazada; 5 kişi yaralanarak tedavi altına alındı. Kırşehir-Mucur karayolunun 10. kilometresinde meydana gelen kazalara yoğun tipi ve kaygan zemin neden oldu.
Mucur Devlet Hastanesi ve Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.