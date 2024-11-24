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Kırşehir’de Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Kırşehir’de Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor
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Kırşehir, gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüye büründü. İl Özel İdaresi ekipleri, yol açma çalışmalarını sürdürürken, bazı köy yollarının il merkeziyle bağlantısı kesildi. Sürücüler trafiğe kapalı yollar konusunda uyarılıyor.

Kırşehir, gece saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüye büründü.

İlçe ve köy yollarında İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürürken, il merkeziyle bir çok köyün bağlantısı tipi nedeniyle kesildi. 38 araç ve 45 kişinin görev aldığı çalışmalarda köy yollarının ilçe merkezleri ve il merkeziyle bağlantısının açılması için çalışılıyor. Güne kar yağışıyla başlayan vatandaşlar ise meteorolojik verileri takip ettiklerini ama tipinin fazlalığı nedeniyle zor anlar yaşadıklarını söyledi.

Ankara-Kayseri karayolunda ise sürücüler; emniyet ve jandarma ekipleri tarafından uyarılıyor. Karayolları ekipleri ise bölgenin trafiğe açık olduğu bilgisini paylaştı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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