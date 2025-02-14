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Kırşehir'de Kar Tatili: Çocuklar Oyun Oynadı

Kırşehir'de Kar Tatili: Çocuklar Oyun Oynadı
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Kırşehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesiyle çocuklar, erimeye başlayan karlar arasında oyunlar oynadı ve günlerini eğlenceli hale getirdi.

Kırşehir'de eğitime 1 gün ara verilmesi ile tatil yapan çocuklar, güneşin açmasıyla erimeye başlayan karlar arasında oyunlar oynadı.

Şehirde son günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle buzlanma ve olumsuz hava şartları göz önünde bulundurularak bugün okullar tatil edilmişti. Gün içerisinde güneşin açmasıyla karlar erirken, çocuklar kalan kar yığınlarıyla oynayarak vakit geçirmeye çalıştı. Oynayacak fazla kar bulamayan çocuklardan bazıları da parklara giderek, tatili eğlenceli şekilde geçirmeye çalıştı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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