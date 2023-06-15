Kırşehir'de Jandarma Teşkilatı'nın 184. yılı kutlandı
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Kırşehir'de Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yılı nedeniyle düzenlenen programda, Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, Vali Buhara'yı ziyaret etti.
Kırşehir'de Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yılı nedeniyle düzenlenen programda, Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, Vali Buhara'yı ziyaret etti.
İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, beraberindeki heyet ile birlikte Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yılı nedeniyle Vali Hüdayar Mete Buhara'yı ziyaret etti.
Ziyaret, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen'in Jandarma teşkilatlanması hakkında bilgiler vermesiyle sona erdi. - KIRŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel