Üye Girişi
Haberler
Kırşehir'de Jandarma Teşkilatı'nın 184. yılı kutlandı

Kırşehir'de Jandarma Teşkilatı'nın 184. yılı kutlandı

Yerel Haberler

Kırşehir'de Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yılı nedeniyle düzenlenen programda, Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, Vali Buhara'yı ziyaret etti.

Kırşehir'de Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yılı nedeniyle düzenlenen programda, Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, Vali Buhara'yı ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, beraberindeki heyet ile birlikte Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yılı nedeniyle Vali Hüdayar Mete Buhara'yı ziyaret etti.

Ziyaret, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen'in Jandarma teşkilatlanması hakkında bilgiler vermesiyle sona erdi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kırşehir Jandarma Albay Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title