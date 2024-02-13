Kırşehir'de İş Yerinin Balkonunda Beslenen Kediye Ekmek Atanları Uyardılar

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de bir işletmeci, iş yerinin balkonunda beslediği kediye ekmek atanları yazı ile uyarıp kedinin hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını duyurdu.

Şehirde evlenecek çiftlere çeyiz eşyaları satan Miyase Aytemir isimli esnaf, çatı katından iş yerinin balkonuna gelen kediyi sahiplendiklerini söyledi. Aytemir, "Kedi yavrusunu evlat edinmek zorunda kaldık. Mamasını verdikten sonra düzenli olarak beslemeye başladık" dedi. Ekmek atanları uyarmak için iş yerine yazı yazan Aytemir açıklamasında, "Yavru kedi, balkonumuza geliyor. Kendi halinde. Bizler de rahat uyuması için battaniye serdik. Ekmek kırıntısı atan insanlar bizi çok rahatsız etti. İş yerimize not yazarak kedinin bir şeye ihtiyacı olmadığını ifade ettik" ifadelerine yer verdi.

Çevrede bulunanlar ve yazıyı fark eden insanlar, kedinin durumunu sormak için aralıkla iş yerine gelip kontrol de ediyor. - KIRŞEHİR