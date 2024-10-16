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Kırşehir'de Hava Sıcaklıkları Düşüyor: Kar Yağışı Bekleniyor

Kırşehir'de Hava Sıcaklıkları Düşüyor: Kar Yağışı Bekleniyor
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Meteorolojik verilere göre, Kırşehir'de Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıkları 6-12 derece azalacak ve mevsim normallerinin altına inecek. Ayrıca bölgedeki yüksek kesimlerde ilk kar yağışı bekleniyor.

Kırşehir'de, Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıkları hissedilir oranda düşüş gösterecek.

Meteorolojik değerlendirme raporuna göre hava sıcaklıklarının Perşembe gününden itibaren hissedilir derecede azalacağı belirtildi. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının kuzey ve batı kesimlerden başlamak üzere ülkemiz genelinde hissedilir derecede 6-12 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altına ineceğinin tahmin edildiği öngörülüyor. Kırşehir ve bölgesinde soğuk havayla birlikte yağış geçişlerinin görüleceği beklenirken yağışla birlikte bölgemizin doğu ve yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek kuvvetli yağış ve fırtına ile tarımsal faaliyetler bakımından zirai don riskine karşı dikkatli olunması isteniyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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