Üye Girişi
Haberler

Kırşehir'de Gıda Denetimlerinde 52 İşletmeye 1.364.000 TL Ceza

Kırşehir'de Gıda Denetimlerinde 52 İşletmeye 1.364.000 TL Ceza
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, gıda işletmelerine yönelik denetimlerde 52 işletmeye toplamda 1 milyon 364 bin lira ceza kesti. Müdür Mustafa İlmeç, gıda denetimlerinin aralıksız süreceğini ve işletmelerin hijyen kurallarına uyması gerektiğini vurguladı.

Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından gıda işletmelerine yönelik yapılan denetimlerde 52 işletmeye 1 milyon 364 bin lira ceza kesildi.

Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa İlmeç, yaptığı açıklamada gıda denetimlerinin aralıksız sürdürüleceğini ve işletmelerin hijyen konusunda kurallara uyması gerektiğini söyledi. İlmeç, "Gıda üreten ve satan bütün işletmelerin denetimleri aralıksız sürecek. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hem sektörel bazda hem de rutin denetim çalışmaları aralıksız sürdürülüyor" dedi.

Denetimlerde hoş olmayan anlarla karşılaşıldığını aktaran İlmeç, "İşletme ve satış yerlerine yakışmayan görüntülerle karşılaşmaktayız. Amacımız öncelikle rehberlik sağlamak. İşletmelerden talebimiz önce varsa eksikliklerin düzeltilmesini sağlamak" diye konuştu.

52 işletmeye 1 milyon 364 bin TL ceza

Şehirde yıl içinde yapılan denetimlerde 52 işletmeye para cezası kesildiğini belirten İlmeç, "Biz elbette ceza yazmaktan memnun olmuyoruz. Amacımız işletmelerin kendini düzeltmesi. Bizler de denetimlere ara vermeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ekonomi Sağlık Çevre Yerel Tarım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj: Terörsüz Türkiye'ye ulaşacağız

"Oyunu bozacağız, terörsüz Türkiye'ye ulaşacağız"

 TUSAŞ şehidi Zahide Güçlü Ekici'ye siparişini götüren çiçekçiden kahreden sözler

TUSAŞ şehidi Zahide'ye siparişini götüren çiçekçiden kahreden sözler

 'Yenidoğan çetesi' iddianamesi kabul edildi! Müfettiş raporundaki detaylar tüyler ürpertti

Raporda bebek katili çeteyle ilgili kan donduran detaylar var
Putin'in elinde görüldü! BRICS Zirvesi'ne damga vuran banknot

Zirveye damga vuran banknot
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mina Demirtaş kimdir? Mina Demirtaş kaç yaşında, nereli? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 25 Ekim Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 25 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Milli maç ne zaman? Türkiye- Galler maçı ne zaman oynanacak? GS Avrupa'da ne kadar kazandı? Galatasaray Avrupa Ligi'nden kaç para alacak? Türkiye-Ukrayna Kadın Milli futbol maçı ne zaman? Türkiye- Ukrayna maçı canlı izleme linki var mı? (TÜRKİYE- UKRAYNA MAÇI CANLI İZLE) HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 26-27 Ekim hava sıcaklığı kaç derece olacak? Teşkilat son bölümde ne oldu? Teşkilat son bölüm izleme linki! KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI! Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 25 Ekim altın fiyatları... 36 nerenin plakası? 36 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 25 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.