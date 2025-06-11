Kırşehir'de Geleneksel Meslekler Yaşatılmaya Çalışıyor

Kırşehir'de Geleneksel Meslekler Yaşatılmaya Çalışıyor
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Kırşehir'deki esnaflar, Kurban Bayramı öncesinde bıçak bileme işine yöneldikten sonra bayramın sona ermesiyle birlikte kalaylama ve parlatma işlerine geri döndü. Tarihi Uzun Çarşı'da azalan ilgi nedeniyle geleneksel meslekler tehlike altında.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanan bıçak bileme işi, bayramın bitmesiyle birlikte sona erdi. Tarihi Uzun Çarşı'da mesleklerinin son temsilcileri olarak bilinen esnaflar, yeniden kalaylama ve parlatma işlerine yöneldi.

Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların yoğun talebiyle bıçak bileme işine yönelen tarihi Uzun Çarşı esnafı, bayramın ilk günü itibariyle yeniden geleneksel iş kolları olan kalaylama ve parlatma işlerine döndü. Uzun Çarşı'nın bilinen esnaflarından Murat İşeri, mesleklerinde son temsilciler olduklarını belirterek, "Bayram öncesi yoğun bir şekilde bıçak bileme işi yaptık. Şimdi tekrar eski işlerimize, kalay ve parlatma işine dönüyoruz. Bu meslekleri yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Uzun Çarşı'da geçmişten günümüze taşınan geleneksel mesleklerin son ustaları, modernleşen dünya ve azalan ilgiye rağmen mesleklerini yaşatmak için mücadele ediyor. Bayram yoğunluğu sonrası çarşıda sakinlik yeniden hakim olurken, esnaflar, unutulmaya yüz tutmuş meslekleri ayakta tutmak için çaba harcıyor.

"Geleneksel meslekler can çekişiyor"

Kırşehir'de geleneksel zanaatların merkezi olan Uzun Çarşı'da sayılı usta kaldı. Bakırcılık, kalaycılık, bileme ve benzeri el emeği gerektiren işler, çırak yetişmemesi nedeniyle yok olma tehdidiyle karşı karşıya. Yerel yönetimlerin ve meslek odalarının bu konuda farkındalık oluşturması gerektiğini belirten esnaflar, özellikle bayram dönemlerinde hatırlanan bu mesleklerin yılın geri kalanında unutulduğunu vurguluyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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