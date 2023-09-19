Kırşehir'de gaziler haftası kutlanıyor

Kırşehir'de kutlanan gaziler haftası programında Türkiye Şehit ve Gazi Vakfı Kırşehir Şube Başkanı Mutlu Kılıçaslan; "Bölücü terör örgütlerine karşı, beden ve canını feda eden eli kanlı terör örgütlerine karşı gözünde bayrak sevgisi dışında sevgisi olmayan insanlara karşı saygı ve sevgi en temel ihtiyacımızdır" dedi.

Kılıçaslan Cacabey Meydanında düzenlenen törende yaptığı konuşmasında; "Anadolu'yu bizlere yurt kılan atalarımızdan Türklüğün kapılarını Avrupa'ya açan aziz dedelerimize kadar tüm cihan Müslüman ve Türk olduğumuz için bizlere saldırırken bağımsızlık için düşünmeden Çanakkale'de geçit vermeyen, Sakarya, Dumlupınar ve Yemen'de destan yazan, Sarıkamış'ta soğukta donan ama bizlere esaret bırakmayan aziz atalarımızı selamlıyoruz" dedi. "Şehit ve gaziler saygı ve sevgiyi hak eder" diyen Kılıçaslan açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Bölücü terör örgütlerine karşı, beden ve canını feda eden eli kanlı terör örgütlerine karşı gözünde bayrak sevgisi dışında sevgisi olmayan insanlara karşı saygı ve sevgi en temel ihtiyacımızdır". Programda gaziler ve şehitler anısına kahramanlık şiirleri okundu. Program; çelenk sunumuyla sona erdi. - KIRŞEHİR