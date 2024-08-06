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Kırşehir'de Esnafın İşine Karışanlara Tepkisi

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Kırşehir'de bir petshop sahibi, işine karışanlara tepki olarak dükkanına astığı yazıyla bireysel tepki verdi. Tepkisinin olumlu sonuçlarını alan esnaf, yazıyı kaldırdı.

Kırşehir'de, işine karışanlara dükkanına astığı yazıyla bireysel tepki veren ve 'işine karışılmamasını' isteyen esnaf, tepkisinin olumlu sonuçlarını aldı ve yazdığı yazıyı kaldırdı.

Kırşehir'de vatandaşların işlerine karışmasına tepki olarak dükkanının önüne "hayvanlar niye güneşte, gölgede, sıcakta, soğukta, sulu, susuz, yemli, yemsiz' demeyin. Her şeyin farkındayız, merak etmeyin. Sonuçta bu bizim işimiz, siz kendi işinize bakın. Güneşe koysak 'niye güneşte', gölgeye koysak 'neden gölgede' diyorsunuz. Bu işi sizden öğrenecek değiliz" yazılı pankart ile tepki gösteren petshop sahibi Yunus Emre Koçak'ın mücadelesi sonuç verdi. İnsanların olumlu geri dönüşleri sonrası yazıyı kaldıran ve bireysel gösterdiği tepkinin olumlu sonuçlarını aldığını söyleyen Koçak, "Halkımız olumlu tepkiler verdi. Önceden olumsuz tepki veren ve işi bilmeden konuşan insanlar ise gelerek özür diledi. Bu durum tepkimin doğru olduğunu gösterdi ve hoşuma gitti" dedi.

Tepkisinin olumlu sonuçlanmasının mutluluğunu yaşadığını aktaran Koçak; "Ben Ahi esnafı olarak bireysel tepki gösterdim ve olumlu sonuçlar aldım. Şimdi herkes kendi işine bakıyor. Hayvan beslemeyi bakmayı bilen ve bilmeyen insanlarda tepkim sonrası işimize karışmamış oluyor. İnsanlar biliyorlar burada amacımız hayvan satışı yapmak değil bireysel olarak birçok insanın hayvan korkusunu yendim. Tepkim sonrasında yaşadığım her şey olumlu oldu" diye konuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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