Göçmen Kırşehir'de engelli vatandaşların sorunlarını anlattı

KIRŞEHİR (İHA) – Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Bölge İstişare Toplantısı Kayseri'de gerçekleştirildi. Toplantıda Kırşehir'de engelli bireylere yönelik yürütülen çalışmalar Beyazay Kırşehir Şube Başkanı Adnan Göçmen tarafından anlatıldı.

Toplantıya katılan Kırşehir Beyazay Derneği Başkanı Adnan Göçmen; Kırşehir'de engelli bireylerin ihtiyaç ve taleplerine yönelik sürdürülen faaliyetler hakkında bilgi verdi. Göçmen; Beyazay Derneği olarak engelli bireylerle birebir ilgilenildiğini, sorunların yerinde tespit edilerek çözüm üretildiğini ifade etti. Kırşehir'de engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlara hızlı şekilde müdahale edildiğini belirten Göçmen; "Yerinde yönetme ilkesiyle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Özel bireylerimizin her talebine cevap vermeye gayret ediyoruz. Amacımız engelsiz bir Kırşehir oluşturmak" dedi.

Kayseri'de düzenlenen bölge istişare toplantısında Kırşehir örneğinin dikkat çektiğini aktaran Göçmen; Kırşehir'de engelli bireylerin sorunlarının asgari seviyede olduğunu, bu durumun yürütülen koordineli çalışmaların sonucu olduğunu belirtti. - KIRŞEHİR