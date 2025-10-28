Kırşehir'de Ehliyet Sınavında 259 Aday Başarılı Oldu
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de geçtiğimiz hafta sonu yapılan motorlu taşıt sürücüleri sınavında 386 adaydan 259'u başarılı olarak ehliyet almaya hak kazandı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde hafta sonu gerçekleştirilen sınavda toplam 386 aday ter döktü. Adaylardan 259'u başarılı olurken, 111 aday sınavı geçemedi. Sınavlarda ayrıca 80 eğitimci görev aldı.
Yetkililer, sınavların sorunsuz şekilde tamamlandığını belirterek, başarısız olan adayların bir sonraki sınav döneminde tekrar başvuru yapabileceklerini ifade etti. Kırşehir'de ehliyet sınavlarının, yıl boyunca belirli aralıklarla yapılmaya devam edeceği öğrenildi. - KIRŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel