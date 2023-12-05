Kırşehir'de Dünya Engelliler Günü Kutlandı

Kırşehir'de Dünya Engelliler Günü nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri engelli vatandaşları ağırladı.

Engellilik konusunda farkındalık oluşturmak isteyen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; engelli bireylerin kendilerini bu toplumun bir parçası olduğunu hissettirerek, topluma uyumlarımı sağlamak, sosyal destek olmak ve insanların bu konuda bilinç düzeyinin ve duyarlılıklarının arttırılması amacıyla etkinlik düzenledi. Etkinlikte ekipler; engelli vatandaşlara polis kıyafeti giydirip ekip araçlarına bindirdikten sonra anons yaptırdı. Siren çalıp polis telsizinden konuşan engelli vatandaşlar; emniyet birimlerini polis ağabey ve ablaları ile tanıma fırsatı da buldu.

Polis ekipleri toplumsal farkındalık çalışmalarını önemseyerek yürüttüğü faaliyette duyarlılığın artış göstermesi için bedensel engelli vatandaşlara da toplum içerisinde her alanda görev alabileceklerini gösterdi. - KIRŞEHİR