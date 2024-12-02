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Kırşehir'de Dünya Engelliler Günü Etkinliği: Polisler Türkü Söyledi, Özel Bireyler Eğlendi

Kırşehir'de Dünya Engelliler Günü Etkinliği: Polisler Türkü Söyledi, Özel Bireyler Eğlendi
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Kırşehir'de düzenlenen Dünya Engelliler Günü etkinliğinde polisler, özel eğitim gören bireylerle bir araya gelerek türküler söyledi ve oyunlar oynadı. Etkinlik, 'Biliyorum Güvendeyim' projesi kapsamında toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Kırşehir'de düzenlenen etkinlikte polisler türkü söyledi, özel vatandaşlar oynadı.

Kırşehir'de Toplum Destekli Polislik faaliyetleri çerçevesinde 'Biliyorum Güvendeyim' projesi dahilinde polisler, özel eğitim gören öğrenci gruplarıyla bir araya geldi. Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte eğitim gören 42 özel ihtiyaçlı bireyle sohbet eden polis, onlarla oyunlar oynayıp türkü söyledi. Canlı müzik eşliğinde eğlenen gruplara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Emniyet yetkilileri 'Biliyorum Güvendeyim' projesiyle toplumun her kademesine ulaşmayı hedefliyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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